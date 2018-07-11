Знаменитый в прошлом нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался об игре Неймара на чемпионате мира по футболу в России. По мнению бразильца, от главного форварда национальной команды все ожидали большего.

"Должен признать, мы все ждали от Неймара большего, ведь он главный нападающий страны. Я пока не разговаривал с ним, но было видно, что он был ограничен на поле. Не знаю, связано ли это с травмой или с чем-то еще", — цитирует Роналдо "Спорт-экспресс".

Ранее бразилец вступился за Неймара после обвинений игрока в симуляции. Экс-форвард сборной Бразилии заявил, что судьи плохо оберегают бразильца от ударов соперников.

Напомним, что пятикратные чемпионы мира в четвертьфинале проиграли бельгийцам со счетом 1:2 и покинули турнир.