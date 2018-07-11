Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял вину на себя за неудачную игру форварда национальной команды Федора Смолова. Наставник российских футболистов признал, что нападающий "Краснодара" оказался не совсем готов психологически к чемпионату мира.

"В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание", — приводит слова Черчесова RT.

В то же время тренер похвалил игрока за самоотдачу. "Он все равно играл на команду, те минуты, что он получал, он максимально старался, и гол забил с пенальти Испании, важный гол", — заявил российский специалист.

Федор Смолов после первой игры на чемпионате мира против Саудовской Аравии потерял место в стартовом составе команды. Он так и не смог на турнире забить с игры за сборную России.