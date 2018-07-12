На футболиста ЦСКА, прекрасно проявившего себя в матчах чемпионата мира, претендуют сразу несколько клубов – итальянский "Ювентус", английские "Челси" и "Арсенал", испанская "Барселона". Но сам Головин хотел бы играть в одной команде с Криштиану Роналду.

"Ювентус" уже пытался приобрести Александра во время чемпионата мира, но клубы не сошлись в цене. Однако чемпионы Италии не оставили попыток приобрести российского футболиста, и готовят новое предложение. Вероятность перехода стала выше, после того, как сам Головин изъявил желание играть именно в "Ювентусе".