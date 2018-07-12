На 109 минуте нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич забил второй мяч в ворота англичан и оказался в объятиях партнеров. Но в эту кучу-малу угодил фотограф, запечатлевший исторический момент. Кортес оказался подмятым игроками хорватской сборной.

К счастью, фотограф не пострадал. Сами игроки принесли сальвадорцу свои извинения и поблагодарили его за исторический снимок. "Я просто стоял и снимал игру, работал как обычно. После гола начал менять объектив на фотоаппарате, совершенно не предполагая, что футболисты побегут на меня. И тем более не был готов к тому, что меня снесут. Но я продолжал снимать всё время, даже когда оказался на земле. Хорошо, у меня был подходящий для такой съёмки объектив. Они вежливые ребята, помогли мне встать, спросили, как я себя чувствую. Но я, конечно, удивился поцелую", — цитируют невольно пострадавшего от финалиста чемпионата мира фоторепортера.

Сборная Хорватии победила 2:1 и впервые вышла в финал чемпионата мира. В решающем матча хорваты встретится с командой Франции. Встреча продет в "ЛУжниках" 15 июля. Канал "Россия 1" и Вести.Ru будут вести прямую трансляцию финала чемпионата мира.