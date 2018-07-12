Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич доставлен в одну из столичных клиник. Признанный лучшим игроком полуфинальной встречи с англичанами футболист проходит обследование по поводу повреждения колена.

В игре со сборной Англии Иван забил сам и помог отличиться Марио Манджукичу. Но в дополнительное время 29-летний футболист получил травму правого колена. Повреждение оказалось достаточно серьезным, и на следующий день после матча Перишичу пришлось обратиться к травматологам.

Таким образом, хорваты перед финалом могут лишиться одного из своих лидеров. Финальная встреча сборных Франции и Хорватии пройдет 15 июля на стадионе "Лужники". Начало в 18.00. Канал "Россия 1" и Вести.Ru проведут прямую трансляцию финального матча.