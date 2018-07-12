Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена арбитров, которые будут работать на финальном матче чемпионата мира по футболу. Решающую игру между Францией и Хорватией обслужит аргентинский рефери Нестор Питана.

Помогать аргентинцу в качестве боковых арбитров будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти, сообщает официальный сайт ФИФА. Четвертым арбитром назначен представитель Нидерландов Бьорн Кейперс, а резервным судьей станет еще один голландец Эрвин Зейнстра.

Напомним, что финал чемпионата мира пройдет на столичном стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале "Россия 1".