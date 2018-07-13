Российская супермодель Наталья Водянова и бывший футболист сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Филипп Лам вынесут кубок мира на финальный поединок футбольного чемпионата мира. Матч состоится на московском стадионе "Лужники".

Для транспортировки главного трофея турнира известный производитель аксессуаров Louis Vuitton изготовил специальный кейс ручной работы, сообщает РИА Новости. Это уже третья работа компании для кубка мира. Отмечается, что корпус впервые сделан из титана, а его отдельные части кейса сделаны из рутения – специального металла, который был назван в честь России и в периодической системе химических элементов обозначен символом RU.

Напомним, что финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 15 июля. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт Вести.Ru и телеканал "Россия 1 ".