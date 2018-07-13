Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул принял решение покинуть свой пост. Наставник подал в отставку, а Тунисская федерация футбола ее приняла. Специалист решил посвятить себя клубной работе и уже подписал контракт с катарским "Аль-Духаиль".

Напомним, что Маалул возглавил Тунис в 2017 году. Именно под его руководством команда пробилась на чемпионат мира в России. На групповом этапе тунисские футболисты заняла третье место, набрав три очка. Подопечные Маалула проиграли Англии (1:2), Бельгии (2:5) и обыграли Панаму (2:1).