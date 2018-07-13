Сборная Хорватии по футболу рискует сыграть финальный поединок чемпионата мира без одного из своих ключевых игроков – Ивана Перишича. У полузащитника диагностирована травма колена, которую он получил во время полуфинала против Англии (2:1).

В матче 1/2 финала мирового первенства хорват был признан самым ценным игроком поединка. Однако в одном из игровых моментов он получил повреждение, после чего он был отправлен в ближайшую больницу, но после обследования он был отпущен. Впрочем, сообщается, что на его восстановление может уйти до нескольких недель.

Напомним, что финальный матч между Хорватией и Францией состоится 15 июля на столичном стадионе "Лужники". Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале "Россия 1".