"Еще задолго до старта турнира я говорил, что мировое первенство в России может стать лучшим в истории. И сейчас я говорю, что это самый лучший чемпионат мира всех времен", — приводит слова Инфантино "Россия 24".
Также глава ФИФА поблагодарил президента страны Владимира Путина, российское правительство и всех организаторов турнира за отличную подготовку. "Россия стала футбольной державой. И она будет прогрессировать, поскольку построенные к чемпионату мира объекты дадут нужный импульс для развития футбола в стране", — добавил функционер.
Кроме того, он отметил, что чемпионат мира изменил отношение к России во всем мире. "Болельщики со всего мира побывали в разных городах России и открыли для себя гостеприимную страну", — заявил Инфантино.
Напомним, что чемпионат мира по футболу в России завершится 15 июля, когда состоится финальный матч между сборными Франции и Хорватии.