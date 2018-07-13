"Игроки наши просто невероятные, они хотят завершить турнир на высокой ноте. Мы должны это сделать ради нашего народа, ради нашей страны", — приводит слова Саутгейта РИА Новости.
Английский специалист признался, что было непросто настроить футболистов после поражения от хорватов в полуфинале турнира. Тем не менее у команды не возникнет проблем с мотивацией. "Мы хотим завоевать медаль на чемпионате мира, до этого только одна английская сборная сумела это сделать", — добавил главный тренер сборной Англии.
Напомним, что матч за третье место состоится 14 июля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.