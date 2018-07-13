Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес перед матчем за третье место чемпионата мира с англичанами рассказал, что его команда на турнире старается вдохновить следующие поколения футболистов своей страны​​​, а не только достичь необходимого результата.

Матч за бронзу чемпионата мира пройдет 13 июля в Санкт-Петербурге. Начало трансляции на сайте Вести.Ru – 16:50.

"Бельгийский футбол — сильный. Мы стараемся вдохновить следующие поколения, — сказал Мартинес, которого цитирует РИА Новости. — У нас есть молодые игроки, которые находятся на этапе становления. Нам важно не только достичь хорошего результата, но и сыграть хорошо ради этих молодых футболистов. Наш путь продолжается, мы должны улучшать свои показатели. Завтра сделаем все, чтобы сыграть типично по-бельгийски".