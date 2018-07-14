Переход лидера футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в итальянский "Ювентус" уже стал событием нынешнего лета, вызвавшим небывалый ажиотаж у поклонников игрока. Тем не менее, руководство "Старой синьоры" решило не звать фанатов на презентацию футболиста.

Мероприятия по официальному представлению Роналду в туринской команде назначены на понедельник, 16 июля. 33-летний нападающий должен пройти традиционной медицинское обследование, а затем провести небольшой пресс-раут. Однако, как сообщает издание AS, мероприятие будет закрытым. Фанатов на презентацию не позвали, решив обойтись узким кругом сотрудников клуба.