Мероприятия по официальному представлению Роналду в туринской команде назначены на понедельник, 16 июля. 33-летний нападающий должен пройти традиционной медицинское обследование, а затем провести небольшой пресс-раут. Однако, как сообщает издание AS, мероприятие будет закрытым. Фанатов на презентацию не позвали, решив обойтись узким кругом сотрудников клуба.
14.07.2018
Фанатов "Ювентуса" не пустят на презентацию Криштиану Роналду
Переход лидера футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в итальянский "Ювентус" уже стал событием нынешнего лета, вызвавшим небывалый ажиотаж у поклонников игрока. Тем не менее, руководство "Старой синьоры" решило не звать фанатов на презентацию футболиста.
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