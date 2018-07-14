Вместе с главой нашего государства на финальном матче намерены побывать президент Франции Эмманюэль Макрон и его коллега из Хорватии Колинда Грабар-Китарович, сообщает "Интерфакс". Кроме этого ожидается присутствие на финальной игре еще 12 глав государств и правительств.