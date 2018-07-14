Путин примет участие в награждении чемпионов мира по футболу

Кремль подтвердил, что Владимир Путин посетит финальный матч чемпионата мира по футболу-2018 и церемонию закрытия турнира, которая пройдет на главной арене московского стадиона "Лужники". Президент России примет участие в награждении победителя чемпионата.