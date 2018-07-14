В Санкт-Петербурге на одноименной с городом футбольной арене завершился матч за 3-е место мирового первенства, которое завершается в России. Встречались сборные Бельгии и Англии, которые несколькими днями ранее уступили в полуфиналах. Победили "красные дьяволы" – 2:0.

Соперники провели встречу в следующих составах: сборная Бельгии – Куртуа, Компани, Алдервейрельд, Вертонген, Менье, Витсель, Азар, Де Брейне, Шадли, Тилеманс (Дембеле 79), Лукаку (Мертенс 60); сборная Англии – Пикфорд, Джонс, Стоунз, Магуайр, Роуз (Лингард 46), Лофтус-Чик (Алли 84), Делф, Дайер, Кейн, Стерлинг (Рэшфорд 46), Триппьер.

Бельгийцы с первых минут задали довольно высокий темп игре и их усилия уже на 4- минуте встречи увенчались успехом. Находясь на левом фланге, Насер Шадли сделал навес в центр штрафной, где находившийся практически в одиночестве Тома Менье подставил ногу и поразил ворота Джордана Пикфорда – 1:0.

После гола бельгийские футболисты продолжали доминировать на поле. Англичане долгое время не могли добраться до владений Тибо Куртуа, а первый удар по его воротам был нанесен лишь на 14-й минуте. Подопечные Гарета Саутгейта имели еще несколько шансов, но каждый раз оборона Бельгии была надежна.

"Красные дьяволы" также создали острые моменты, при этом играли в атаке острее и были предпочтительнее, но и защита англичан более сбоев не давала. Первый тайм в основном проходил в середине поля, что, само собой, устраивало ведущих в счете бельгийцев.

Второй тайм начался с того, что в составе Англии состоялась двойная замена: Рэшфорд и Лингард вышли вместо Стерлинга и Роуза. Лингард добавил внешней активности в середине поля, но в целом рисунок игры изменился не слишком сильно: обе команды довольно редко до поры шли на обострение, стараясь разыграть "до верного". Но "верного" никак не получалось...

Впрочем, на 70-й минуте показалось, что мячу некуда деться после точного удара "парашютом" в исполнении Дайера, который перебросил Куртуа. Но... Кинувшийся к линии ворот Алдервейрельд сумел вынести мяч буквально с ленточки. Спасенияе матча!

В эти минуты показалось, что бельгийские "красные дьяволы" вполне довольны счетом, а вот их соперники помчались на заключительный штурм. Времени для того, чтобы забить, было еще предостаточно.

Однако, оказалось, что бельгийцы усыпляли команду с Туманного Альбиона. Две кинжальные контратаки показали, что "дьяволы" все еще в игре. И если Менье промахнулся, то Азар соперника не простил: гол в ближний угол получился весьма эффектным. После этого все вопросы о победителе и обладателе бронзы чемпионата мира были сняты.