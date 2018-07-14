Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам накануне финала чемпионата мира против команды Хорватии отметил ключевые компоненты, которые будут необходимы его подопечным. Кроме того, наставник отметил роль хорватского полузащитника Луки Модрича в игре "шашечных".

"Играть в финале чемпионата мира для нас является уже огромной привилегией, — признается Дешам, слова которого приводит ТАСС. – Не может быть ничего лучше, чем играть в главном поединке мундиаля. И все, что нам будет необходимо в завтрашней встрече – это спокойствие, уверенность и сосредоточенность".

"Модрич – быстрый футболист, обладающий огромной технической базой. Он оказывает огромное влияние на игру своей команды: он может отдать ключевой пас или сам забить решающий гол. При этом наш соперник играет достаточно коллективно. Но Модрич в состоянии повести за собой партнеров, и нам необходимо быть готовыми играть против команды, имеющей такого игрока".

Напомним, что финальный поединок чемпионата мира между Францией и Хорватией состоится 15 июля на столичном стадионе "Лужники". Игра начнется в 18:00 по московскому времени, а прямая трансляция поединка будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале "Россия 1".