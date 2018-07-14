"Играть в финале чемпионата мира для нас является уже огромной привилегией, — признается Дешам, слова которого приводит ТАСС. – Не может быть ничего лучше, чем играть в главном поединке мундиаля. И все, что нам будет необходимо в завтрашней встрече – это спокойствие, уверенность и сосредоточенность".
"Модрич – быстрый футболист, обладающий огромной технической базой. Он оказывает огромное влияние на игру своей команды: он может отдать ключевой пас или сам забить решающий гол. При этом наш соперник играет достаточно коллективно. Но Модрич в состоянии повести за собой партнеров, и нам необходимо быть готовыми играть против команды, имеющей такого игрока".
Напомним, что финальный поединок чемпионата мира между Францией и Хорватией состоится 15 июля на столичном стадионе "Лужники". Игра начнется в 18:00 по московскому времени, а прямая трансляция поединка будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале "Россия 1".