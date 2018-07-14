Министр внутренних дел Франции Жерар Колон поспорил со своим коллегой из МВД Хорватии Давором Божиновичем относительно итогового результата финала чемпионата мира по футболу. Каждый из министров уверен в победе своей национальной сборной.

"Незадолго до финала чемпионата мира мы поспорили с хорватским главой МВД относительно итогового счета поединка, — приводит слова Колона ТАСС со ссылкой на "Си-Ньюс". – Полагаю, что мы можем выиграть со счетом 2:0 и стать чемпионом. Это будет большой победой для Франции. Мое мнение основывается на том, что все мы видели, как по ходу чемпионата мира французская команда постепенно наращивала свою мощь".

Напомним, что финал между Францией и Хорватией состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".