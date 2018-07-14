Сборная Хорватии по футболу в преддверии финального поединка чемпионата мира, в котором она сыграет против Франции, тренируется не в полном составе. На одном из запасных полей "Лужников" в общей группе футболистов "шашечных" отсутствовал Иван Перишич.

Один из лидеров хорватской команды проводил занятия по индивидуальной программе, сообщает РИА Новости. Он появился на тренировке спустя 15 минут после ее начала, однако его упражнения ограничились легким бегом вокруг поля. Он является единственным травмированным в составе Хорватии.

Напомним, что Перишич получил травму в полуфинальном поединке мундиаля против Англии (2:1), в котором его признали лучшим игроком матча. Сразу после игры он был доставлен в одну из московских больниц, где ему диагностировали повреждение мениска.