Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт после поражения Бельгии в матче за третье место чемпионата мира признался, что в команде считают большим достижением итоговое четвертое место. Специалист объяснил это тем, что Англия не причислялась к четверке сильнейших сборных турнира.

"Перед матчем мне требовалось освежить состав из-за усталости многих игроков, которые просто не смогли еще раз сыграть, — приводит слова Саутгейта ТАСС. – Это было необходимо для того, чтобы у нас оставались хоть какие-то шансы. Игра получилась тяжелой, но во второй тайме продолжали давить и были близки к сравнению счета. Мы до конца не теряли надежды. Но бельгийцы располагают множеством индивидуально сильных игроков, которые удачно играли в контратаках".

"Впрочем, мы также имеем футболистов, которые сыграли великолепно – это и Стоунз, и Пикфорд. Поэтому в конечном итоге мы вправе гордиться нашим достижением. Мы не строили иллюзий по поводу нашего статуса. Мы финишировали на четвертой строчке, хотя изначально и не считались претендентами на четверку лучших команды турнира".

Напомним, что в "бронзовом" матче англичане уступили Бельгии со счетом 0:2.