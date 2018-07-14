Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт выразил свою благодарность России за теплый прием его команды на чемпионате мира. Наставник особо отметил искреннее дружеское отношение россиян к сборной Англии.

"От лица команды и себя лично хочу поблагодарить всех в этом зале – нас принимали в России просто потрясающе, — признается Саутгейт, слова которого приводит Russia Today. – Все волонтеры, люди тепло относились к нам, и так было в каждом городе. Было много сказано об отношениях наших стран, но когда мы общались, то видели искренность в отношениях на каждом уровне. Благодарю журналистов за правильные вопросы. Мы надеемся, что вам здесь понравилось".

Напомним, что сборная Англии заняла на чемпионате мира четвертое место, уступив в утешительном поединке за бронзу турнира команде Бельгии (0:2).