"Дорогие друзья, – обратился Инфантино к зрителям на русском языке, после чего в прямом эфире телеканала "Россия 24" продолжил на английском. – Это огромные эмоции и что-то невероятное для меня – находиться здесь, в Большом театре. К сожалению, я не говорю по-русски, но хотел бы выразить свою благодарность организаторам и лично президенту Владимиру Путину. Этот чемпионат мира продемонстрировал, что Россия – по-настоящему футбольная страна. Спасибо, Россия, за проведение лучшего в истории чемпионата мира по футболу".

Напомним, что финал чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 15 июля, на столичном стадионе "Лужники". Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию финального поединка покажет сайт Вести.Ru и телеканал "Россия 1".