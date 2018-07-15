Президент Хорватии вручила Владимиру Путину футболку своей сборной

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая приехала в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором команда ее страны сыграет с французами. Гостья вручила президенту России футболку сборной своей страны.