Помимо них в стартовый состав попали Уго Льорис, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Блез Матюиди и Оливье Жиру.

Напомним, что финал состоится 15 июля и начнется в 18:00 по московскому времени. Телеканал "Россия 1" и сайт Вести.Ru покажут игру в прямом эфире.