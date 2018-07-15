Французы объявили стартовый состав на финал с Хорватией

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом назвал имена одиннадцати игроков национальной команды, которые с первых минут появятся на поле арены "Лужники" в финальном матче чемпионата мира против хорватов. Лидеры "трехцветных" Анутан Гризманн и Килиан Мбаппе поведут за собой партнеров.