Президент России Владимир Путин принял главу Международного Олимпийского комитета Томаса Баха, который приехал на финальный матч чемпионат мира по футболу-2018. Первое лицо МОК сказал, что во многих странах отметили радушием хозяев всепланетного турнира.

"Я считаю, что тот теплый прием, который оказало российское население иностранным гостям, изменил многие оценки, которые можно было слышать в различных странах, — цитирует "Интерфакс" Томаса Баха. – Он доказал, что Россия является радушной хозяйкой".

В свою очередь президент Путин сказал во время встречи: "Я надеюсь, нам удалось повторить успех проведения крупных международных спортивных соревнований, которые мы продемонстрировали при организации Олимпийских игр в Сочи".

Бах подчеркнул, что считает для себя большой честью посетить Россию по случаю мирового первенства, и сердечно поздравил Путина с огромным успехом чемпионата мира: "Россия в очередной раз продемонстрировала выдающиеся организаторские способности, способность создавать великолепные мероприятия".