"Я считаю, что тот теплый прием, который оказало российское население иностранным гостям, изменил многие оценки, которые можно было слышать в различных странах, — цитирует "Интерфакс" Томаса Баха. – Он доказал, что Россия является радушной хозяйкой".
В свою очередь президент Путин сказал во время встречи: "Я надеюсь, нам удалось повторить успех проведения крупных международных спортивных соревнований, которые мы продемонстрировали при организации Олимпийских игр в Сочи".
Бах подчеркнул, что считает для себя большой честью посетить Россию по случаю мирового первенства, и сердечно поздравил Путина с огромным успехом чемпионата мира: "Россия в очередной раз продемонстрировала выдающиеся организаторские способности, способность создавать великолепные мероприятия".