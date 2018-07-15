На московском стадионе "Лужники" проходит финальный матч чемпионата мира по футболу, в которой встречаются национальные сборные Франции и Хорватии. На 19-й минуте счет в игре отрыли французы, затем хорваты сравняли, но "трехцветные" снова вышли вперед.

Матч начался с короткой разведки, хотя соперники, безусловно, изучили все сильные и слабые стороны друг друга. Первыми на "пробу сил" осмелились представители Хорватии, которые попытались взять игру под свой контроль. На 19-й минуте гол в свои ворота срезал после штрафного Манджукич. Не прошло и 10 минут, как Перишич сравнял счет в красивой контратаке. Затем в ворота хорватов был назначен пенальти и Гризманн сделал счет 2:1.