Матч начался с короткой разведки, хотя соперники, безусловно, изучили все сильные и слабые стороны друг друга. Первыми на "пробу сил" осмелились представители Хорватии, которые попытались взять игру под свой контроль. На 19-й минуте гол в свои ворота срезал после штрафного Манджукич. Не прошло и 10 минут, как Перишич сравнял счет в красивой контратаке. Затем в ворота хорватов был назначен пенальти и Гризманн сделал счет 2:1.