В Москве на стадионе "Лужники" проходит решающий матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. В первом тайме соперники забили на двоих три мяча. А во втором французы сделали счет 4:1, но Манджукич сократил разрыв.

Хорватские футболисты активнее начали встречу. Впрочем, до реальных угроз воротам Льориса дело так и не дошло. А вот французы использовали фактически первый же свой момент.

За нарушение против Гризманна был назначен штрафной, который исполнил сам пострадавший. Мяч, закрученный в сторону ворот, оказался в сетке после рикошета от головы Марио Манджукича.

На 28-й минуте хорваты сравняли счет. Отличный удар получился у Ивана Перишича. Французский вратарь, закрытый своими и чужими игроками, оказался бессилен помочь команде.

Но это было не последнее взятие ворот в первом тайме. Все тот же Перишич сыграл в собственной штрафной рукой, за что судья назначил пенальти в пользу французов. Антуан Гризманн спокойно развел Субашича и мяч в разные стороны, выведя "трехцветных" вперед.