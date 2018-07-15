Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич был признан организаторами чемпионата мира по футболу в России лучшим игроком турнира. На церемонии награждения ему был вручен "Золотой мяч". Француз Килиан Мбаппе стал лучшим молодым футболистом мирового первенства-2018.

Напомним, что сборная Хорватии уступила в финале французам со счетом 2:4. Тем не менее именно Лука Модрич был удостоен приза лучшему игроку чемпионата мира.

Любопытно, что на предыдущем чемпионате мира, который прошел в Бразилии, "Золотой мяч" получил Лионель Месси, проигравший вместе со сборной Аргентины в финале немецкой команде.