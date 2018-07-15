Напомним, что сборная Хорватии уступила в финале французам со счетом 2:4. Тем не менее именно Лука Модрич был удостоен приза лучшему игроку чемпионата мира.

Любопытно, что на предыдущем чемпионате мира, который прошел в Бразилии, "Золотой мяч" получил Лионель Месси, проигравший вместе со сборной Аргентины в финале немецкой команде.