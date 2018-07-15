Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу в финале чемпионата мира над хорватами. Он отметил, что в его команде выступали 14 футболистов, не имеющих опыта игры на мировых первенствах. Тем не менее французы показали, что умеют сражаться до конца.

"Они показали невероятный дух и боролись до конца. Эти их качества стали решающими на этом ЧМ. Командам более высокого класса этого не хватило. В первом тайме мало что удавалось, но был забит гол. Мы чемпионы мира – и это точно надо будет запомнить", — приводит слова Дешама Чемпионат.com.

Кроме того, он сообщил, что для него очень почетно выиграть чемпионат мира сначала в качестве игрока, а затем на посту главного тренера. В то же время он заявил, что футболисты пока еще не отдают себе отчета в том, что стали чемпионами мира.

Также французский специалист поблагодарил Россию за отличный турнир и посетовал на то, что он очень быстро закончился.

Напомним, что сборная Франции в финальном матче победила хорватов со счетом 4:2. Дидье Дешам стал двукратным чемпионом мира: в 1998 году он выступал за "трехцветных", а в 2018 уже возглавлял французов.