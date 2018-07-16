Ранее стороны согласовали сумму неустойки: согласно информации TyC Sports, Сампаоли может получить около 2 млн долларов в качестве компенсации. Специалист возглавил сборную Аргентины в июне 2017 года, подписав пятилетний контракт. На чемпионате мира — 2018 аргентинцы со второго места в группе D вышли в 1/8 финала, где проиграли французам (3:4).
16.07.2018
Официально: тренер Сампаоли уволен из сборной Аргентины после неудачи на ЧМ
Хорхе Сампаоли официально уволен с поста главного тренера сборной Аргентины по футболу. Об этом объявила Ассоциация футбола Аргентины. Кроме того, расторгнуты контракты с еще двумя его помощниками.
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