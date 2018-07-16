Официально: тренер Сампаоли уволен из сборной Аргентины после неудачи на ЧМ

Хорхе Сампаоли официально уволен с поста главного тренера сборной Аргентины по футболу. Об этом объявила Ассоциация футбола Аргентины. Кроме того, расторгнуты контракты с еще двумя его помощниками.