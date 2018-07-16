На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) началось голосование по выбору самого красивого гола чемпионата мира по футболу 2018 года. В список из 18 забитых мячей вошли три гола в исполнении игроков сборной России.

Это два мяча полузащитника Дениса Черышева и гол нападающего российской национальной команды Артема Дзюбы. В голосовании, которое будет проходить на сайте ФИФА до 23 июля, участвуют первый гол Черышева в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии, гол в его исполнении в ворота хорватов в четвертьфинале, а также мяч Дзюбы в игре групповой стадии с египтянами​​​.