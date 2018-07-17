Вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию высоко оценил организацию домашнего чемпионата мира по футболу во всех 11 городах, где проводились матчи. Он особо отметил и те региональные города, которые были вовлечены в проведение турнира.

"Не могу не высказать слова признательности всем нам, и прежде всего, конечно, тем регионам, которые принимали и организовывали чемпионат мира, – приводит слова Мутко ТАСС. – Это и 11 городов, и еще 40 вовлеченных городов, которые предоставляли командам базы, тренировочные площадки, где находились фан-зоны и прочие места массового просмотра".

"Мы с вами готовили этот проект семь последних лет, и хочу сказать, что все подошли очень ответственно. 11 городов блестяще справились со своей задачей и, конечно, провели его на высочайшем уровне".

Под конец Мутко отметил, что за минувший месяц Россия приняла свыше трех миллионов иностранных поклонников футбола. Вице-премьер резюмировал, что наша страна обладает колоссальным потенциалом.