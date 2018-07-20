Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на чемпионате мира по футболу лучшим матчем турнира можно назвать четвертьфинальную игру его команды против хорватов. Напомним, что в этой встрече соперники провели на поле 120 минут и выявили победителя лишь по пенальти.

Черчесов считает матч между сборными России и Хорватии лучшим на турнире

Российский специалист дал оценку пяти матчам сборной на турнире. В игровом плане он выделил игру со сборной Египта на групповом этапе.

"Мы четко знали, что делать, играли на победу, которая давала выход в 1/8 финала. Хотя тренер, как любой отец, не будет делить детей на любимых и нелюбимых – все пять матчей доставили определенное удовольствие и пищу для размышлений", — цитирует Черчесова официальный сайт ФИФА.

Тем не менее особняком для главного тренера национальной команды стоит игра с Хорватией. "По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры", — заявил российский специалист.

Напомним, что российская команда впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.