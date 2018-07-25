Официальный сайт ФИФА опубликовал символическую сборную завершившегося чемпионата мира в России по итогам голосования болельщиков. В ней не нашлось места представителям российской команды. Больше всего голосов набрал хорватский полузащитник Лука Модрич, ставший лучшим игроком мирового первенства.

В символическую сборную вошли: вратарь Тибо Куртуа (Бельгия); защитники Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция); полузащитники Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брейне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия); нападающие Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция) и Криштиану Роналду (Португалия).

Напомним, что чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции, победившая в финале хорватов со счетом 4:2.