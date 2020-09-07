Нет правды на этикетке: импортного алкоголя в России станет меньше

Российские магазины стали отказываться от услуг поставщиков импортного алкоголя из-за недостаточности правдивой информации на этикетке. Многие поставщики привыкли поставлять в Россию некачественную дешевую алкогольную продукции под видом элитной и по завышенным ценам, но с 26 июня вступил в силу закона "О виноградарстве и виноделии в РФ"

С этого момента в России нельзя продавать продукцию из дешевых импортных материалов, которые затем смешиваются и продаются под видом качественного алкоголя. По закону необходимо указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, либо обозначать суррогат, например, для вина – "Продукция не является вином".

Например, импортное шампанское может состоять из разных смесей, как и коньяк. Это касается не только импортного вина, но и коньяков, а также некоторых видов шампанского и столовых вин, сетует гендиректор Simple Максим Каширин, которого цитирует издание "Коммерсантъ".

В России за последние 5 лет появились хорошие виноделы и качественные вина из южных регионов, есть и хороший коньяк, но поставщики импортного алкоголя неохотно уступают место более качественной отечественной продукции.

Как ранее сообщалось, с 26 июня вступил в силу закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" и в российских магазинах настоящее вино начали размещать на отдельных полках согласно закону "О виноградарстве и виноделии".

Новые правила будут полезны для российских производителей, так как себестоимость винных напитков, имеющих в своем составе красители и ароматизаторы намного ниже, чем себестоимость натурального вина, отметил председатель Союза виноградарей и виноделов Дона и Волги Николай Берников.