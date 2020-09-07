У 15 тысяч россиян аннулировали кредитные каникулы

Крупные банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, или около 4% от всех поданных заявок, следует из данных ЦБ РФ.

В целом граждане оформили всего 370 тысяч запросов на отсрочку платежей, но затем некоторые решили не подкреплять заявления необходимыми документами.

"У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на льготу", – пояснили "Известиям" в Банке России. Еще месяц для продления оформления предоставляется в случае непредвиденных обстоятельств.

Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись, — уточнили в ЦБ.

Если во время оформления заявитель вовремя не предоставил документы, то банк имеет право потребовать от должника всех выплат сразу с учетом пропущенных начислений. В этом случае начисляются пени и ухудшается кредитная история.

В России закон о кредитных каникулах действует с апреля: граждане в случае падения дохода более чем на 30% имеют право отсрочить выплаты на полгода без начисления санкций.

За это время ЦБ РФ получил много жалоб на действия банкиров. Например, 70% жалоб жителей Тульской области касается отказа в реструктуризации кредитов, предоставлении ипотечных каникул, исчезновения денег с карты и неправомерной блокировки счета.