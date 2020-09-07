Мировые цены на нефть падают из-за решения саудитов

Мировые цены на нефть падают в понедельник на 1,5%. Причиной называют новость о ценовых корректировках на нефть со стороны Saudi Aramco. Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии снизит цены для покупателей из Азии и США в октябре.

Ближайшие к исполнению контракты на поставку нефти европейского эталона Brent торгуются по 42,02 доллара за баррель, американского эталона WTI – по 39,16 за баррель, согласно данным интерконтинентальной биржи ICE в Лондоне.

В ходе торгов цены на фьючерсы Brent и WTI падали до минимальной отметки за более чем два месяца – 41,71 и 38,75 за баррель соответственно.

В минувшие выходные стало известно, что Saudi Aramco снижает цены второй месяц подряд на экспорт сорта Arab Light в Азию — основной рынок производителя — в октябре на 1,4 доллара за баррель, хотя аналитики ожидали, что цены снизятся только на доллар.

Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на 1,5 доллара за баррель, Arab Heavy – на 0,9 доллара за баррель. Цены для покупателей нефти в Европе и США также снизились – от 0,5 доллара за баррель до 0,7 доллара за баррель.

Эксперты считают, что Саудовская Аравия является тренд-сеттером ценовой политики на Ближнем Востоке, и если саудиты снижают цены на нефть, то есть опасения в неустойчивости мирового рынка.

Brent подешевела по итогам прошлой недели на 6,9%, WTI – на 7,5% на фоне продолжающегося роста пандемии коронавируса в ряде стран, в том числе, в США и Индии, сообщало агентство Bloomberg.