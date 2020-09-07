Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс рубля начал неделю сильным снижением. Евро подорожал на торгах Московской биржи на 60 копеек и превысил 90 рублей, согласно данным торгов к 13:00 мск. За евро дают 90,1 рубля. В последний раз так дорого европейская валюта стоила в феврале 2016 года.

Курс доллара вырос на 60 копеек и превысил 76 рублей: на бирже доллар можно купить по 76,18 рубля, как в разгар пандемии в апреле.

Рубль дешевет из-за продолжающихся протестов в белорусской столице и из-за начавшегося с сентября падения цен на нефть. За неделю цены упали на 4,5 доллара, или на 11%. Сейчас европейский сорт Brent, с ценой которого сравним российский экспортный сорт Urals, торгуется по 41,9 доллара за баррель (-2% к закрытию предыдущих торгов). Американский сорт WTI также потерял 2% стоимости за сессию – до 39 долларов.

На рубль оказывают давление и возможные санкции против России из-за дела Навального.

Рубль ожидают беспокойные осень и зима, считают аналитики. Возможно подорожание евро выше 91 рубля, а доллара – до 80 рублей.