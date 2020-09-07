Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ

Белоруссия сможет поставлять через российские порты порядка 3–4 млн т. нефтепродуктов, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Разработка условий о переброске белорусских нефтепотоков из литовских портов в российские будет проходить в этом месяце. В прошлом году через Литву было переправлено 15,5 миллионов грузов из Белоруссии, что составило 30,2% грузопотока Клайпедского порта.

Новак отметил, что итоговый вариант договора должно быть выгодно портам, перевозчикам, производителям. Объем пока оценивается в 3–4 млн т. нефтепродуктов, однако цифры могут быть изменены, но свободные мощности в портах есть.

Напомним, в конце августа президент Литвы Гитанас Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Белоруссии на национальном, региональном и европейском уровнях из-за насильственных действий властных структур.

В свою очередь премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис прокомментировал угрозу белорусского президента Александр Лукашенко об отказе от транзита через литовские порты в пользу других маршрутов, подчеркнув, что в этом случае первым пострадает Минск.

Литовский же министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс надеется на то, что кабинет министров Белоруссии убедит Лукашенко в экономическом вреде переориентации белорусских грузов из Клайпедского порта. По его мнению, такой отказ от транзита приведет к тому, что Белоруссия накажет сама себя.

3 сентября в ходе переговоров премьер-министров России и Белоруссии обсуждалась возможность переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты.