Для компаний и предпринимателей изменят уплату налогов

Минфин по поручению правительства упрощает налогообложение юрлиц и предпринимателей – вместо нескольких сборов будет единый налоговый платеж, сообщили в пресс-службе министерства.

Для этого вносятся поправки в Налоговый кодекс, которые начнут действовать с 1 января 2022 года.

Все виды налогов, торговый сбор и страховые взносы можно будет оплатить единым платежным поручением – без заполнения данных о виде платежа, срока его уплаты и так далее, следует из проекта закона.

Для физических лиц такая возможность действует уже с 1 января 2019 года – по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов, а по уплате НДФЛ – с 1 января 2020 года.

Налоговая служба сама зачтет перечисленные денежные средства в счет обязательств плательщика. При этом останется выбор – уплачивать налоги по новой (единым платежом) или старой схеме (с разбивкой). Единый платеж сократит время оформления расчетных документов, отмечают авторы законопроекта.

Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В опросе приняли участие руководители и владельцы 1035 компаний из 85 регионов.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить отсрочки по налогам и взносам до конца 2021 года для всех предприятий из отраслей, официально признанных пострадавшими, если выручка бизнеса за второй-третий кварталы 2020 года сократилась на 30% и более.