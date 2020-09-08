Акции Apple стали самыми популярными на Мосбирже

Во вторник на Московской бирже стартовали торги акциями Apple. И уже в первый час после начала торгов ценные бумаги купертинского технологического гиганта стали самыми востребованными на бирже.

Старт продаж бумаг Apple был отложен из-за сплита на американской бирже. "Яблочная" компания провела сплит в соотношении 4:1 – то есть, по три дополнительных акции инвесторы получают за каждую принадлежащую ценную бумагу.

Apple уже четыре раза проводила сплит — 16 июня 1987 года, 21 июня 2000 года, 28 февраля 2005 года и 9 июня 2014 года. В последний раз компания дробила бумаги в соотношении 7:1.

Сплит предполагает дробление ценных бумаг для понижения их стоимости, чтобы большее число инвесторов могли вложиться в компании. Низкие цены и повышение доступности способствуют притоку новых инвесторов, которые ранее не решались покупать акции по высокой цене.

При сплите происходит резкое падение стоимости акций, однако эти инвестиции могут окупиться в долгосрочной перспективе, если компания будет продолжать демонстрировать положительную динамику и, соответственно, акции будут расти в цене. Капитализация при этом остается прежней

Сейчас акции Apple можно купить за 116 долларов. На Мосбирже американские акции котируются в рублях, а дивиденды будут начисляться в долларах.

Недавно фондовые рынки США захлестнула волна распродаж в технологическом секторе. Начавшееся ранее удешевление акций IT-гигантов продолжается. Apple, потерявшая ранее 180 миллиардов долларов на фоне падения стоимости ценных бумаг, снизила капитализацию ниже порога в 2 триллиона долларов.

На прошлой неделе бумаги Apple падали вплоть до 113 долларов за акцию, снизившись на 4,2%. Таким образом, Apple потеряла звание самой дорогой компании, уступив его нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.