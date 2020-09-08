Tesla не пустили в "голубые фишки" фондового рынка

Акции Tesla не попали в индекс S&P 500 по итогам пересмотра состава индекса комитетом S&P Dow Jones. Котировки американского производителя электрокаров на фоне новости упали на 10%.

В индекс вошли акции онлайн-маркетплейса Etsy, производителя оборудования Teradyne и медицинской компании Catalent. Выбыли из индекса "голубых фишек" H&R Block, занимающаяся подготовкой налоговых документов, косметическая компания Coty Inc. и сеть универмагов Kohl's.

S&P 500 — это индекс, который регулярно рассчитывается аналитиками компании Standart & Poors, в него входят 500 самых дорогих публичных американских компаний. Индекс рассчитывается с 1957 года и представляет собой взвешенное по капитализации значение. Этот индекс часто используется для долгосрочного низкорискованного инвестирования.

Для генерального директора Илона Маска это стало бы крупным достижением, которое привело бы к новому потоку спроса на акции производителя электромобилей.

Многие инвесторы ждали, что Tesla включат в индекс, тем более, что компания получила первую последовательную прибыль Tesla за четыре квартала – ключевое условие, которое необходимо для вхождения в индекс S&P 500.

Скептики прогнозируют снижение курса акций компании. Эти ожидания связаны и c растущей конкуренцией со стороны крупных автоконцернов, которые уже начали выводить на рынок свои электромобили с достойным сочетанием цены и качества.