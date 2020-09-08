Собянин: бюджет Москвы в 2021 году недополучит 12-15% от плана

Мэрия Москвы приняла компромиссные и адекватные меры во время распространения коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

В Москве продолжали работать важные для города предприятия. По данным Собянина, "80% людей в Москве работали" – удаленно или на рабочем месте, что очень важно для 12 миллионов человек, проживающих в столице.

Этот год Москва проживет на запасах предыдущих лет, а в 2021 году получит бюджет как в 2019 году. Собянин заявил, что бюджет Москвы в 2021 году недополучит 12-15% от плана – "это колоссальная цифра, а "жирка" уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы".

В Москве июле в 7 раз снизилось число обращений за пособиями по безработице – до 1,2-1,5 тысячи в день.

Прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в Москве установлен на уровне 17,8 тысяч рублей в расчете на душу населения. Для тех, кто работает, прожиточный минимум установлен в размере 20,3 тысяч рублей, для пенсионеров – 12,6 тысяч, для несовершеннолетних – 15,4 тысяч.

Та же величина для столичных жителей за первый квартал текущего года составляла – 17,2 тысячи рублей, для трудоспособного населения – 19,5 тысяч, для пожилых людей – 12,1 тысяч, для детей – 14,8 тысяч.