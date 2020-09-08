Рубль ускорил снижение: цена нефти опустилась ниже 40 долларов

Цена нефти европейского эталона Brent на торгах во вторник к 16:40 мск снизилась ниже $40 за баррель впервые с 30 июня, согласно данным интерконтинентальной биржи ICE. Цена бочки американского эталона WTI снизилась ниже 37 долларов.

За неделю мировые цены на нефть упали на 6 долларов, или почти на 15%, только за сегодняшние торги цены упали на 2 доллара, или на 6%.

Нефть дешевеет из-за опасений о слабеющем спросе – по последним данным, появились новые вспышки заболевания коронавирусом. В половине шатов США зафиксирован рост инфицированных, растет количество зараженных и в Великобритании, и в Индии.

Рост инфицированных вынудит власти ограничит мобильность населения, транспорта, что может вызовать резкое падение спроса на нефть как в марте-апреле. Кроме этого, на выходных стало известно, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии снизит на доллар цену нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

К этому моменту ускорилось снижение курса рубля на Московской бирже. Доллар подорожал на 70 копеек до 76,5 рубля, евро – на 60 копеек до 90,13 рубля, согласно данным торгов к 16:40 мск. Днем ранее, в понедельник, евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Теперь возможно подорожание евро выше 91 рубля, а доллара – до 80 рублей, как ранее прогнозировали экономисты. Германия дала понять, что использует дело Навального для очередного давления на Россию и не намерена упускать такой шанс для ослабления Москвы.