Fitch ожидает укрепление рубля

Рубль ожидает подорожание в 2021 и 2022 годах, а цены на нефть останутся низкими, сообщается в новом обзоре Global Economic Outlook рейтингового агентства Fitch.

В 2021 году доллар подешевеет до 70 рублей, а в 2022 году — до 69 рублей. Сегодня на Московской бирже доллар подорожал на 70 копеек до 76,5 рубля, евро – на 60 копеек до 90,13 рубля, согласно данным торгов к 16:40 мск. Fitch улучшил и прогноз по снижению российской экономики с 5,8% до 4,9%.

Но цена нефти останется низкой. Цена барреля Brent составит по итогам 2020 года 41 доллара (сейчас 39,2 доллара), а в 2021 году – 45 долларов (в августе 2020 года было 46,5 доллара). Цена барреля американского сорта WTI составит 38 долларов в конце года, и 42 доллара в 2021 году, прогнозирует Fitch.