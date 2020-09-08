Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход для граждан РФ

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в рамках группы по модернизации законодательства в сфере занятости предложил изучить возможность введения минимального гарантированного дохода россиян.

Медведев попросил коллег по фракции вместе с правительством и профсоюзами создать рабочую группу для решения ряда задач, которые сейчас "являются актуальными из-за общей экономической ситуации и в силу ранее принятых решений".

Минимальный гарантированный доход предусматривает минимальную гарантированную сумму, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения.

Медведев напомнил, что такая модель уже обсуждалась ранее, но пандемия коронавируса показала, как важна для сохранения социальной стабильности поддержка граждан государством. По словам председателя "Единой России", подобные модели уже работают в ряде стран.

Медведев уточнил, что инициативу и механизмы, которые могут использоваться, нужно внимательно проанализировать с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения.