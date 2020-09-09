Coca-Cola, Danone, P&G, Heineken уличены в ущербе российской экологии

Coca-Cola, Danone, Procter & Gamble, Heineken и другие работающие в России международные компании уличены в постоянном нарушении экологических нормативов: иностранные компании не платят экосбор и не предоставляют отчетность о выпущенной продукции, сообщается в отчете Росприроднадзора. Итоги проверки направлены в Генпрокуратуру.

Расследование инициировал зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, сообщили "Известия". Неисполнение обязательств иностранных компаний по утилизации отходов может привести к экологической катастрофе.

По закону все производители товаров в России обязаны обеспечивать утилизацию отходов своей продукции, упаковки и отчетность о выполнении направлять в Росприроднадзор.

Экосбор зависит от объема производства, вида товара, его опасносности для экологии и сложности утилизации. Ставка с каждым годом растет. Пока максимальный норматив утилизации составляет 30%, но правительство доведет его до 100%. Это позволит увеличить траты на утилизацию отходов за счет экосбора – с 2,2 миллиардов до 136 миллиардов рублей ежегодно.