09 сентября 2020 12:23

Правительство упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, призванное ускорить регистрацию иностранных лекарств, что упростит доступ зарубежным фармкомпаниям на российский рынок.

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик будет проводить инспекции иностранных компаний и будет готовить отчеты, на основании которых формируются заключения для регистрации препаратов.

В случае, если при проверке обнаруживались недочеты, иностранные фармкомпании могли подтвердить, что выполнили требования госконтролеров лишь в ходе следующей проверки. Теперь компании могут заявить о корректирующих действиях до формирования нового отчета.

Постановление должны упростить вывод зарубежных медикаментов на российский рынок и привести российское законодательство в соответствие с Правилами проведения фармацевтических инспекций, утверждёнными Советом ЕЭК.

Ранее сообщалось, что жители России в период самоизоляции увеличили траты на лекарства, стремясь обезопасить себя от вируса: на 12% до 2,5 тысячи рублей в среднем по сравнению с прошлым годом, по данным аналитической компании AlphaRM.

Карантин ускорил рост выручки фармкомпаний. В январе-апреле фармацевтический рынок в РФ в денежном выражении вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем рынка достиг 576 миллиардов руб. — две трети, как и в прошлом году, это деньги потребителей (65%), по данным AlphaRM, которые цитирует издание "Коммерсантъ".

Из государственной доли в 35% рынка 19% приходится на льготное лекарственное обеспечение, 11% — на госпитальный сегмент, 5% — на лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями.

Но после всплеска продаж в самоизоляции начался спад. Сейчас россияне меньше тратят на лекарства, а по итогам года рынок вырастет всего на 1%.

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