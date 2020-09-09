Лукашенко: прописанную в союзном договоре интеграцию с РФ уже невозможно реализовать

Договоренности об интеграции Белоруссии с Россией, которые были предусмотрены договором о создании Союзного государства 1999-го года, в настоящий момент уже невозможно реализовать. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам.

Президент Белоруссии считает, что сейчас другое время, выросли новые поколения, поэтому нужны новые пути интеграции, чтобы приспособить условия договора к текущим условиям.

Договор о создании Союзного государства был подписан в 1999 году между Лукашенко и тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным.

Лукашенко отметил, что нужна равноправная экономическая интеграция.

Ранее американский журнал Foreign Affairs написал о "фактическом поглощении" Россией Белоруссии путем создания Союзного государства и введения единой валюты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал подобные разговоры, назвав их "абсолютной чушью".

Представитель Кремля отметил, что часто между странами поднимаются вопросы торгово-экономическое сотрудничества, вопросы, связанные с задолженностями, энергоресурсами, вопросы интеграции в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства.