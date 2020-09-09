Российские компании выступили против маркировки алкоголя

Предложение Минпромторга о маркировке алкоголя не было поддержано российскими компаниями. Производители алкогольной продукции считают, что затраты на маркировку приведут к росту цен на продукцию.

Инициативу, озвученную сегодня Денисом Мантуровым на совещании Владимира Путина с членами правительства оценивают как экономически необоснованную и избыточную – ориентировочные траты для одной производственной линии составят миллион долларов, а таких линий на большом заводе как минимум десять.

Президент Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов в комментарии РИА Новости заявил, что текущая система побутылочной маркировки уже позволяет вести четкий учет в Единой государственной автоматической системе учета алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В рамках данной системы можно точно отследить путь продукции от производителя до розницы и конечного потребителя. В связи с чем какая-либо дополнительная система маркировки представляется избыточной", – сказал Титов.

В декабре прошлого года в России стартовала обязательная маркировка целого ряда товаров – производители и импортеры должны наносить на свою продукцию цифровые коды, содержащие данные об изготовителе и этапах движения товара от завода до магазина.

Обязательная маркировка является частью общегосударственной реформы по созданию национальной системы контроля качества продукции, легальности ввоза, производства и сбыта. Она призвана оптимизировать учет товаров, обезопасить покупателей от контрафактных товаров, а также повысить прозрачность налогообложения.