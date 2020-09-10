Гражданам запретят перевозку более 10 килограмм красной икры

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу заявила о необходимости запретить россиянам перевозку больше 10 килограмм красной икры, даже купленной для личного пользования, сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

Это решение необходимо для борьбы с нелегальным выловом и продажей биоресурсов. Для россиян останется возможность перевозки лишь небольших партий икры для своих родственников в регионах.

"Граждане, которые живут на Дальнем Востоке и просто везут икру как гостинец родственникам в центральную часть Российской Федерации, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах, якобы в личных целях, для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, разумеется, нужно внимательно проработать и ввести", – отметила Виктория Абрамченко.

По оценкам Россельхознадзора, в российские регионы из мест лова гражданами перевозится авиасообщением около 2 тысяч тонн икры ежегодно. Это незаконный оборот продукции в промышленных масштабах, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, отметили в правкомиссии.